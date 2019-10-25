2019-10-25T15:00:40+03:00
Здоровье

35 жителей Курской области заболели «мышиной лихорадкой»

Грызуны переносят и другие опасные инфекции
Яна ШЕЛЕСТ
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За девять месяцев текущего года 35 случаев ГЛПС и один случай кишечного иерсиниозаЗа девять месяцев текущего года 35 случаев ГЛПС и один случай кишечного иерсиниозаФото: Из архива "КП"
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С наступлением холодов мышевидные грызуны в поисках пропитания приближаются к жилью человека, заселяя различные строения и объекты хозяйственного назначения. Специалисты регионального Роспотребнадзора предупреждают, что зверьки являются переносчиками опасных для человека инфекционных заболеваний.

Результаты лабораторных исследований ежегодно говорят о том, что на территории Курской области имеются природные очаги таких инфекций, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез, туляремия и лептоспироз. Некоторые из этих инфекций подтверждены и у курян.

Так, в 2018 году было зарегистрировано 22 случая ГЛПС, четыре случая кишечного иерсиниоза. За девять месяцев текущего года - 35 случаев ГЛПС и один случай кишечного иерсиниоза.

Человек подвергается риску заражения при контакте с выделениями грызунов и загрязненными объектами внешней среды (водой, почвой и др.), предметами обихода, продуктами, а также при непосредственном контакте с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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