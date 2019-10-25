2019-10-25T14:26:08+03:00
Общество

В курских лесах, парках и скверах высадили более 75 тысяч деревьев

Областной комитет экологии подвел итоги акции «Живи, лес!»
Яна ШЕЛЕСТ
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От бытовых отходов очистили 31,5 га лесных насажденийОт бытовых отходов очистили 31,5 га лесных насажденийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В рамках всероссийской осенней акции «Живи, лес!» в Курской области прошли мероприятия по посадке леса, очистке его от мусора, сбору лесосеменного сырья, озеленению населенных пунктов, экологическому просвещению. В лесах, парках и скверах высадили 75,45 тысяч саженцев березы, дуба черешчатого, ольхи черной, липы, рябины обыкновенной и тополя.

На территории щигровской школы № 2 заложили «Лес Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Озеленили территорию мужского монастыря в Свободе и вокруг перинатального центра в Курске. В поселке имени Маршала Жукова школьники, военные, лесники, местные жители высадили около 200 деревьев и кустарников в парке «Патриот».

От бытовых отходов очистили 31,5 га лесных насаждений. В урочище Крутой Лог в Курске прошел субботник, во время которого собрали 6,5 тонн мусора. Три тонны мусора вывезли и из урочища Солянка. Кроме того, в рамках акции в учебных заведениях провели более сорока занятий, уроков и лекций на тему охраны лесов и пропаганды бережного отношения к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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