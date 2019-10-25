В Курской области столкнулись два автомобиля «Рено Логан»

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-25T13:43:52+03:00

В этот же день в аварию попали два «Вольво» и отечественные легковушки

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Сразу три аварии произошли в Железногорске за минувшие сутки. Как сообщили в УМВД по Курской области, примерно в 13.30 возле дома №57 по улице Ленина столкнулись два «Рено Логан». За рулем первого находился 20-летний парень, он двигался по улице Димитрова в сторону Малая Ленина. Вторым управлял 49-летний мужчина. В результате ДТП его доставили в городскую больницу №2.

В 14.35 возле дома №1 по Заводскому проезду в аварию попали «пятерка» и «Вольво». По данным полиции, за рулем отечественной легковушки находился 39-летний пьяный мужчины. Он ехал по улице Мира со стороны Димитрова и врезался в «Вольво» с полуприцепом, который двигался впереди. Им управлял 36-летний водитель. В результате аварии пострадал 42-летний пассажир ВАЗа. Его отправили в больницу.

А в 17.40 на регулируемом перекрестке улица Мира - улица Гагарина столкнулись «Вольво» и «четырнадцатая». 62-летний водитель первой машины поворачивал налево и врезался в ВАЗ-21124, за рулем которого был 48-летний мужчина. Отечественная легковушка двигалась во встречном направлении. Водителя «четырнадцатой» отправили в городскую больницу №2.

ИСТОЧНИК KP.RU