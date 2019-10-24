2019-10-24T10:41:57+03:00
Общество

Два курских проекта вышли в финал конкурса «Доброволец России-2019»

Всего на конкурс подали 28 144 инициатив
Яна ШЕЛЕСТ
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С 1 по 10 ноября состоится народное голосованиеС 1 по 10 ноября состоится народное голосованиеФото: Из архива "КП"
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В финал Всероссийского конкурса «Доброволец Росиии-2019» вышли два курских проекта. Это программа «Крошечными шагами по Курскому краю» Юлианы Жагапаровой в номинации «Помощь детям» (возрастная категория старше 18 лет) и проект «ONCO-STOP.junior» Вадима Лашина в номинации «Рожденные помогать» (возрастная категория от 14 до 17 лет).

Всего на конкурс «Доброволец России» подали 28 144 инициатив, из них прошли к участию в конкурсе 13 645 проектов; 5044 были допущены к экспертной оценке; по результатам экспертного отбора определены 956 полуфиналистов, а в финал допущены 190 проектов.

С 23 октября по 10 ноября все проекты, вышедшие в финал, пройдут оценку федерального экспертного жюри, которое определит по 3 победителя в каждой из номинаций в категориях «Социальный проект», «Творческая работа» и «Доброе дело».

С 1 по 10 ноября состоится народное голосование, по итогам которого выберут по одному победителю в категориях «Доброе дело» и «Творческая работа», а в категории «Социальный проект» голосование определит по одному победителю в двух возрастных категориях (старше 18 лет и от 14 до 17 лет).

Победители народного голосования получат возможность в следующем году стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, профильной смены в МДЦ «Артек» (для участников от 14 до 17 лет), зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров (для участников старше 18 лет), а также получат информационную и консультационную поддержку.

Лауреатов Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» объявят на Международном форуме добровольцев, который пройдет со 2 по 5 декабря в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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