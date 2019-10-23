В курском драмтеатре показали гастрольный спектакль

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-23T15:45:57+03:00

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Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — аспирант Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо!

Постановка собрала полный залФото: Светлана ВОЛКОВА

Москва, осень 1956 года. Костик – молодой человек, любитель красивых девушек, приезжает из родного города в Москву, чтобы продолжить учебу в аспирантуре МГУ. Поселяется он у своей тети Алисы Витальевны в коммунальной квартире. По соседству с Костиком живут куплетист и фельетонист Аркадий Варламович Велюров и загадочная семья Хоботовых. Все свободное время неугомонный Костик посвящает общению с девушками, при этом у него остается время и на учебу. Старый холостяк артист Велюров тоже не против поухаживать за молоденькими девушками, а также любит пропустить рюмочку или две. Маргарита Павловна, ученая, нет так давно развелась со своим мужем-литератором Львом Евгеньевичем, с которым прожила 15 лет. Теперь она мечтает заключить брачный союз с художником по металлу, страстным аккордеонистом Саввой Игнатьевичем. Лев Евгеньевич, недавно став свободным, мечется между двух огней. С одной стороны, он свободен и может закрутить роман с медсестрой Людочкой, а с другой стороны, все еще находится под крылом своей бывшей супруги, которая взяла над ним шефство и опеку…

Постановка Русского драматического театра Удмуртии на курской сценеФото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском драматическом театре стартовали гастроли Русского драматического театра Удмуртии, труппа которого и представила спектакль "Покровские ворота" зрителям. Впереди еще несколько постановок.

Гастроли Удмуртского театра в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU