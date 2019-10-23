Курские полицейские изъяли более трех килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-23T15:37:09+03:00

54 человека за употребление наркотиков привлекли к ответственности Фото: Из архива "КП"

Более 50 человек привлекли к ответственности за употребление

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С 18 по 27 сентября в Курской области проходил третий этап межведомственной комплексной оперативно– профилактической операции «Мак». В этот период было возбуждено 80 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, составлено 63 протокола.

Полицейские изъяли более трех килограммов наркотиков, большая часть из них – растительного происхождения. Выявили четыре факта культивации наркосодержащих растений. Уничтожили более 2300 квадратных метров посевов. 54 человека за употребление наркотиков привлекли к ответственности.

Также полицейские отработали лиц, ранее привлекавшихся за наркопреступления и правонарушения – всего порядка 700 человек, 32 лица, отбывающих наказание или освободившихся из мест лишения свободы, более 500 - состоящих на учете у нарколога. В результате они выявили 28 административных правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU