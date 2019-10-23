Житель Курска перевел мошенникам 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-23T14:03:09+03:00

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42-летний житель Курска увидел в интернете объявление о продаже сои. Он связался с продавцом по указанному телефону, обсудил стоимость и доставку товара.

Покупателю предложили внести за товар задаток. Курянин перечислил деньги на банковскую карту, после чего потерпевшему поступило предложение перевести всю сумму и дожидаться доставки товара.

Продавец пообещал, что привезет несколько тонн сои по низкой цене на своем транспорте по указанному адресу. Курянин перевел почти 900 тысяч рублей, а через несколько дней обратился в полицию с заявлением.

Сейчас оперативники устанавливают месторасположение и личность афериста. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU