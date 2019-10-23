В Курской области отремонтируют несколько поликлиник

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-23T13:01:00+03:00

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В 16 детских медицинских учреждениях Курской области сейчас идет капитальный ремонт по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Курской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»).

В восьми из них работы будут завершены до конца текущего года: речь идет о трех учреждениях в Курске – поликлиника №5, №8 и детское отделение больницы №2, а также о детских отделениях Фатежской, Поныровской, Черемисиновской и Мантуровской больниц региона.

«Наша основная задача по этому проекту – формирование обслуживания детей в поликлиниках по принципу «бережливого производства», – рассказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. – Большинство зданий построено еще в прошлом веке, современным требованиям они не отвечают, поэтому ремонтные работы ведутся не косметические, а капитальные. Провести их так, чтобы не доставить нашим гражданам неудобств, практически невозможно. Но мы плотно работаем со строителями, стараемся создать все условия, чтобы работы завершились в срок».

Благодаря ремонту в поликлиниках будут организованы кабинеты неотложной помощи детям, открытые регистратуры, игровые зоны для детей, комнаты для кормления грудных малышей, созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и маломобильных граждан, пообещали чиновники.

В этом году на реализацию регионального проекта было выделено свыше 320 млн рублей – это как федеральные, так и областные средства. В 2020 году проект продолжит свою работу, финансирование останется на уровне текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU