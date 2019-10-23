Под Курском нашли боевой артснаряд

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-23T12:56:25+03:00

Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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22 октября в ГУ МЧС по Курской области поступила информация об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в селе Средняя Ольшанка Пристенского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Опасный боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU