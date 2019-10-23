2019-10-23T11:48:52+03:00
Недвижимость

В Курске несколько улиц останутся без горячей воды и отопления

На проспекте Хрущева прорвало трубопровод
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Изношенный участок полностью заменятИзношенный участок полностью заменят
Изменить размер текста:

В Курске на проспекте Хрущева прорвало трубопровод. К замене ветхого участка специалисты «Квадры» приступят 23 октября вечером.

На время работ - с 22:00 23 октября до 22:00 24 октября - будет приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам: проспект Клыкова, проспект Хрущева, улица Мыльникова, бульвар Майский, улица Студенческая (д. 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а), улица Бойцов 9-й дивизии (д. 185).

По словам директора Комплекса теплоснабжения Курского филиала «Квадры» Олега Алексеева, причиной повреждения трубопровода стала коррозия, изношенный участок будет полностью заменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24