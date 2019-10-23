В Курске несколько улиц останутся без горячей воды и отопления
В Курске на проспекте Хрущева прорвало трубопровод. К замене ветхого участка специалисты «Квадры» приступят 23 октября вечером.
На время работ - с 22:00 23 октября до 22:00 24 октября - будет приостановлена подача горячей воды и отопления по следующим адресам: проспект Клыкова, проспект Хрущева, улица Мыльникова, бульвар Майский, улица Студенческая (д. 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а), улица Бойцов 9-й дивизии (д. 185).
По словам директора Комплекса теплоснабжения Курского филиала «Квадры» Олега Алексеева, причиной повреждения трубопровода стала коррозия, изношенный участок будет полностью заменен.
ИСТОЧНИК KP.RU