2019-10-23T10:20:57+03:00
Общество

В Курске на отлов собак выделят дополнительные средства

Деньги поступят из городского и областного бюджетов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Ситуация с бродячими собаками в Курске остается напряженнойСитуация с бродячими собаками в Курске остается напряженнойФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В ноябре на отлов безнадзорных животных в Курске выделят порядка 360 тысяч рублей из областного бюджета и 600 тысяч рублей на эти цели выделит город. Сейчас отловом занимается ООО «Добрый город», но в ближайшее время городские власти дополнительно привлекут к отлову другие специализированные организации.

Также в планах расширить возможности пункта передержки в деревне Лобазовка. Сейчас там содержится порядка 60 животных, в перспективе учреждение сможет принять до тысячи животных. К строительству приступят уже в этом году.

Ситуация с бродячими собаками в Курске остается напряженной. Горожане регулярно жалуются на стаи безнадзорных животных, бегающих по дворам и улицам областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24