В Курске на отлов собак выделят дополнительные средства
В ноябре на отлов безнадзорных животных в Курске выделят порядка 360 тысяч рублей из областного бюджета и 600 тысяч рублей на эти цели выделит город. Сейчас отловом занимается ООО «Добрый город», но в ближайшее время городские власти дополнительно привлекут к отлову другие специализированные организации.
Также в планах расширить возможности пункта передержки в деревне Лобазовка. Сейчас там содержится порядка 60 животных, в перспективе учреждение сможет принять до тысячи животных. К строительству приступят уже в этом году.
Ситуация с бродячими собаками в Курске остается напряженной. Горожане регулярно жалуются на стаи безнадзорных животных, бегающих по дворам и улицам областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU