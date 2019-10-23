В Курске на отлов собак выделят дополнительные средства

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-23T10:20:57+03:00

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В ноябре на отлов безнадзорных животных в Курске выделят порядка 360 тысяч рублей из областного бюджета и 600 тысяч рублей на эти цели выделит город. Сейчас отловом занимается ООО «Добрый город», но в ближайшее время городские власти дополнительно привлекут к отлову другие специализированные организации.

Также в планах расширить возможности пункта передержки в деревне Лобазовка. Сейчас там содержится порядка 60 животных, в перспективе учреждение сможет принять до тысячи животных. К строительству приступят уже в этом году.

Ситуация с бродячими собаками в Курске остается напряженной. Горожане регулярно жалуются на стаи безнадзорных животных, бегающих по дворам и улицам областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU