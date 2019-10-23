В Курской области разрешат использовать школьные автобусы для перевозки детей на мероприятия

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-23T10:01:52+03:00

В регионе до сих пор есть проблемы с перевозкой школьников Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В администрацию региона неоднократно поступали просьбы от педагогов разрешить использовать имеющийся транспорт для проезда на спортивные и культурные мероприятия, в том числе межрайонные. Такую возможность обсудили совместно с представителями областного комитета образования и региональной Госавтоинспекции.

Врио председателя комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко отчиталась, что до конца года за счет федерального и областного бюджетов закупят новые школьные автобусы. Сейчас их услугами пользуются 8500 детей. Семь муниципалитетов, нанимая транспорт в спецорганизациях, самостоятельно решили вопрос перевозок учащихся в другие районы и областной центр. Помимо того, Октябрьский район целенаправленно купил два автобуса.

«В регионе всего 293 школьных автобуса. 70% из них занимаются исключительно подвозом от дома до школ. 30% иногда ездят на мероприятия только внутри муниципалитета. И всего восемь школьных автобусов используются для поездок на региональные мероприятия. Они закреплены за школами-интернатами», - сообщила Наталья Пархоменко.

Сейчас маршруты движения школьных автобусов утверждены только в пределах муниципальных образований. Отклонения не допускаются. При этом организованно перевозить группы детей на мероприятия законодательная база не запрещает. Но не урегулирована зона ответственности за межрайонные рейсы и ЧП на них.

«Правилами дорожного движения перевоз детей на школьном автобусе, имеющим спецотметку, сегодня не запрещен. Мы не можем привлечь водителя к ответственности, если он движется по заранее установленному маршруту. Все остальное – на контроле организатора перевозок. Необходимо прислушаться, как решается этот вопрос в ближайших регионах», - отметил Сергей Митряев, врио начальника УГИБДД УМВД России по Курской области.

Для внеплановых поездок на мероприятия представителям школ необходимо будет подавать уведомление в соответствующую часть ГИБДД и дежурный ЦУКС. Ответственность за состояние транспорта и водителя будут нести руководители образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU