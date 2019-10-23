В курском МЧС опровергли информацию об облаке угарного газа

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-23T08:50:41+03:00

Замеры проводили в Курске и в нескольких муниципальных образованиях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ведомстве ссылаются на данные Роспотребнадзора и гидрометцентра

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"22 октября в некоторых курских СМИ появилась информация о распространении облака угарного газа. Сведения появились из непроверенных источников", - заявили в региональном МЧС.

По информации управления Роспотребнадзора по Курской области проведенные 22 октября замеры на территории нескольких муниципальных образований, в том числе, и в областном центре, превышения предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не обнаружено, сообщили в ведомстве.

По сведениям Курского гидрометцентра в атмосферном воздухе Курска контролируется содержание загрязняющих веществ в 7.00, 13.00 и 19.00 мск. времени на четырех стационарных постах. По состоянию на 7.00 22 октября предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не выявлено, результаты последующих замеров будут известны 23 октября.

"Поводов для беспокойства населения на данный момент нет. С жалобами на плохое самочувствие в результате содержания в воздухе вредных веществ в службу спасения Курской области не поступало", - отметили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о работе телефона службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU