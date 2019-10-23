2019-10-23T08:50:41+03:00
Происшествия

В курском МЧС опровергли информацию об облаке угарного газа

В ведомстве ссылаются на данные Роспотребнадзора и гидрометцентра
Ольга ДАНИЛОВА
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Замеры проводили в Курске и в нескольких муниципальных образованияхЗамеры проводили в Курске и в нескольких муниципальных образованияхФото: Светлана ВОЛКОВА
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"22 октября в некоторых курских СМИ появилась информация о распространении облака угарного газа. Сведения появились из непроверенных источников", - заявили в региональном МЧС.

По информации управления Роспотребнадзора по Курской области проведенные 22 октября замеры на территории нескольких муниципальных образований, в том числе, и в областном центре, превышения предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не обнаружено, сообщили в ведомстве.

По сведениям Курского гидрометцентра в атмосферном воздухе Курска контролируется содержание загрязняющих веществ в 7.00, 13.00 и 19.00 мск. времени на четырех стационарных постах. По состоянию на 7.00 22 октября предельной концентрации содержания загрязняющих веществ не выявлено, результаты последующих замеров будут известны 23 октября.

"Поводов для беспокойства населения на данный момент нет. С жалобами на плохое самочувствие в результате содержания в воздухе вредных веществ в службу спасения Курской области не поступало", - отметили в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о работе телефона службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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