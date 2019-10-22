Директор курского интерната отправлял больных на хозработы

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-22T16:48:48+03:00

Более года психически больные люди были вынуждены бесплатно трудиться

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Прокуратура Суджанского района Курской области провела проверку в местном психоневрологическом интернате. В ходе проверки было установлено, что в 2018-2019 гг. директор интерната по просьбе знакомых передавал им опекаемых инвалидов для выполнения различных подсобных работ.

Более года психически больные люди были вынуждены бесплатно трудиться, выполняя противопоказанные им тяжелые физические работы. Это повлекло существенные нарушения прав недееспособных подопечных социального учреждения.

В отношении директора психоневрологического интерната возбудили три уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU