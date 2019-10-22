2019-10-22T16:48:48+03:00
Общество

Директор курского интерната отправлял больных на хозработы

Более года психически больные люди были вынуждены бесплатно трудиться
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении директора интерната возбудили три уголовных делаВ отношении директора интерната возбудили три уголовных дела
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Прокуратура Суджанского района Курской области провела проверку в местном психоневрологическом интернате. В ходе проверки было установлено, что в 2018-2019 гг. директор интерната по просьбе знакомых передавал им опекаемых инвалидов для выполнения различных подсобных работ.

Более года психически больные люди были вынуждены бесплатно трудиться, выполняя противопоказанные им тяжелые физические работы. Это повлекло существенные нарушения прав недееспособных подопечных социального учреждения.

В отношении директора психоневрологического интерната возбудили три уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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