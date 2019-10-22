2019-10-22T16:24:16+03:00
Общество

Жители Курска опять жалуются на неприятный запах

Экологи проводят проверку
Яна ШЕЛЕСТ
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На улице Ленина тоже взяли пробыНа улице Ленина тоже взяли пробыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В последнее время участились жалобы на неприятный запах в Курске. 18 октября специалисты областного комитета экологической безопасности и природопользования со специализированной аккредитованной лабораторией ООО «Экоцентр» отобрали пробы воздуха около очистных сооружений МУП «Курскводоканал». Результаты лабораторных исследований будут готовы 25 октября.

«Вчера пробы также взяли на пересечении улиц Сонина и Невского, а также на Ленина и Менделеева. Как только результаты лабораторных исследований будут готовы, их оперативно направят в Управление Роспотребнадзора Курской области для рассмотрения и принятия мер», - сообщил председатель комитета Константин Поляков.

Замеры атмосферного воздуха в жилой зоне проводились и ранее. Однако они не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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