В курском драмтеатре работает выставка из фондов галереи АЯ
Художественная выставка под названием "Посвящение родному городу" расположилась в фойе Курского областного драматического театра имени А. С. Пушкина. Организована она Олегом Радиным, хозяином галереи АЯ и художником.
На холстах - яркие краски родного городаФото: Светлана ВОЛКОВА
На экспозиции представлены полотна из фондов галереи.
Полотна представлены разножанровыеФото: Светлана ВОЛКОВА
Полотна отличаются пестротой жанров, но общее, что объединяет их - тема родного города. Здесь можно увидеть и Курск уходящий, и современный. В основном авторы обращаются не к теме урбанистики, а к теме прошлого. От картин веет осенним настроением.
Передвижная выставка галереи АЯФото: Светлана ВОЛКОВА
Куряне, пришедшие на выставку, смогут узнать уголки родного города. А гостям будет интересен необычный ракурс полотен. Кстати, среди представленных произведений есть и картины самого организатора передвижной экспозиции - Олега Радина.
Выставка картин галереи АЯ в драмтеатре.
ИСТОЧНИК KP.RU