В курском драмтеатре работает выставка из фондов галереи АЯ

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-22T16:12:14+03:00

Картины удобно посмотреть до или после спектакля Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Художественная выставка под названием "Посвящение родному городу" расположилась в фойе Курского областного драматического театра имени А. С. Пушкина. Организована она Олегом Радиным, хозяином галереи АЯ и художником.

На холстах - яркие краски родного городаФото: Светлана ВОЛКОВА

На экспозиции представлены полотна из фондов галереи.

Полотна представлены разножанровыеФото: Светлана ВОЛКОВА

Полотна отличаются пестротой жанров, но общее, что объединяет их - тема родного города. Здесь можно увидеть и Курск уходящий, и современный. В основном авторы обращаются не к теме урбанистики, а к теме прошлого. От картин веет осенним настроением.

Передвижная выставка галереи АЯФото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне, пришедшие на выставку, смогут узнать уголки родного города. А гостям будет интересен необычный ракурс полотен. Кстати, среди представленных произведений есть и картины самого организатора передвижной экспозиции - Олега Радина.

Выставка картин галереи АЯ в драмтеатре.

ИСТОЧНИК KP.RU