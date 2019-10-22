Под Курском загорелась «Шкода»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-22T15:57:18+03:00

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22 октября около девяти часов утра в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о том, что в Рыльске на улице Ленина горит автомобиль «Шкода». На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Пожар потушили за считанные минуты. В автомобиле «Шкода Октавия» огонь повредил моторный отсек. В ликвидации возгорания принимали участие десять человек и четыре единицы техники.

Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU