Под Курском загорелась «Шкода»
Пожар произошел в Рыльском районе
Огонь повредил моторный отсекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
22 октября около девяти часов утра в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о том, что в Рыльске на улице Ленина горит автомобиль «Шкода». На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Пожар потушили за считанные минуты. В автомобиле «Шкода Октавия» огонь повредил моторный отсек. В ликвидации возгорания принимали участие десять человек и четыре единицы техники.
Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU