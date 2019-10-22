2019-10-22T14:51:53+03:00
Общество

Курские таможенники задержали австрийца с орденом Красной Звезды

66-летний иностранец пытался вывезти награду из России
Яна ШЕЛЕСТ
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Гражданин Австрии заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированиюГражданин Австрии заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированиюФото: материалы пресс-служб
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В автомобильный пункт пропуска Крупец в Рыльском районе для убытия из России въехал легковой автомобиль с австрийскими номерами. При прохождении таможенного контроля водитель авто - 66-летний гражданин Австрии заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к вывозу с территории России.

Однако при досмотре пограничники обнаружили в салоне авто орден Красной Звезды. Он был спрятан в чехле от мобильного телефона. Гражданин Австрии пояснил, что путешествуя по России, по случаю приобрел для собственной коллекции советский военный орден.

Орден был спрятан в чехле от мобильного телефона

Орден был спрятан в чехле от мобильного телефона

О том, что государственные награды СССР и России подлежат таможенному декларированию и имеются ограничения при их вывозе, мужчина не знал. Орден изъяли и отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Орден изъяли и отправили на экспертизу

Орден изъяли и отправили на экспертизу

Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, государственные награды с территории России за границу могут быть вывезены только самим награжденным или его наследниками по предъявлению документов, подтверждающих их права на награды. Награды также должны быть указаны в таможенной декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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