Курские таможенники задержали австрийца с орденом Красной Звезды
В автомобильный пункт пропуска Крупец в Рыльском районе для убытия из России въехал легковой автомобиль с австрийскими номерами. При прохождении таможенного контроля водитель авто - 66-летний гражданин Австрии заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к вывозу с территории России.
Однако при досмотре пограничники обнаружили в салоне авто орден Красной Звезды. Он был спрятан в чехле от мобильного телефона. Гражданин Австрии пояснил, что путешествуя по России, по случаю приобрел для собственной коллекции советский военный орден.
Орден был спрятан в чехле от мобильного телефона
О том, что государственные награды СССР и России подлежат таможенному декларированию и имеются ограничения при их вывозе, мужчина не знал. Орден изъяли и отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Орден изъяли и отправили на экспертизу
Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Крупец Владимир Кириченко, государственные награды с территории России за границу могут быть вывезены только самим награжденным или его наследниками по предъявлению документов, подтверждающих их права на награды. Награды также должны быть указаны в таможенной декларации.
ИСТОЧНИК KP.RU