В Курской области на время холодов переселили тысячу человек

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-22T14:10:03+03:00

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В Курской области идет работа по переселению граждан «группы риска» на период холодов. Всего в регионе около 18 тысяч таких курян, из них почти 45% - это одинокие престарелые граждане, инвалиды. Большую часть из них (почти тысячу человек) уже переселили в учреждения здравоохранения и социального профиля.

Также спасатели оказывают адресную помощь в ремонте печей и электропроводки. Из 700 нуждающихся необходимую помощь уже получили более 600 человек. Около пяти тысяч человек проживают в одиночестве и злоупотребляют спиртными напитками. Ведется работа с родственниками об их отселении на сезон холодов. Уже переселили порядка 400 человек.

Практика по переселению на зимний период ведется в Курской области уже несколько лет. Это помогает избежать пожаров и гибели на них людей. Однако многие граждане не хотят покидать свои дома. С каждым из них проводят беседу спасатели и соцработники. С теми, кто отказывается от переселения, профилактическую работу ведут на местах.

В домах курян «группы риска» устанавливают пожарные дымоизвещатели. Несколько дней назад в Горшеченском районе благодаря работе такого датчика удалось предотвратить пожар.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам с просьбой проявлять особенное внимание к одиноким престарелым гражданам, многодетным семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU