В Курске стартовал проект «Прыгаем вместе»
В Курске стартовал спортивный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Прыгаем вместе». Он реализован при поддержке советников губернатора Курской области Евгении Ламоновой и Анны Гладилиной.
Еженедельно более сорока детей с ограниченными возможностями здоровья будут бесплатно под руководством опытных инструкторов постигать азы мастерства в прыжках на батуте.
Занятия, которые проводятся при строгом соблюдении медицинских показаний, благотворно скажутся на здоровье ребят и станут составной частью программы их социальной и физической реабилитации.
«Занятия физической культурой и спортом учат самодисциплине, движению к поставленной цели и формируют характер. Ребятам хочу пожелать успехов, найти новых друзей, укрепить свое здоровье и на каждом занятии получать заряд положительных эмоций», - отметила Евгения Ламонова.
ИСТОЧНИК KP.RU