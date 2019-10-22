В Курске стартовал проект «Прыгаем вместе»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-22T12:18:44+03:00

Он предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья

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В Курске стартовал спортивный проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Прыгаем вместе». Он реализован при поддержке советников губернатора Курской области Евгении Ламоновой и Анны Гладилиной.

Еженедельно более сорока детей с ограниченными возможностями здоровья будут бесплатно под руководством опытных инструкторов постигать азы мастерства в прыжках на батуте.

Занятия, которые проводятся при строгом соблюдении медицинских показаний, благотворно скажутся на здоровье ребят и станут составной частью программы их социальной и физической реабилитации.

«Занятия физической культурой и спортом учат самодисциплине, движению к поставленной цели и формируют характер. Ребятам хочу пожелать успехов, найти новых друзей, укрепить свое здоровье и на каждом занятии получать заряд положительных эмоций», - отметила Евгения Ламонова.

ИСТОЧНИК KP.RU