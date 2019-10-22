В Курске пройдет славянский фестиваль
Он состоится 27 октября в Мокве
Приглашаются все желающие
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27 октября в Курске пройдет славянский фестиваль «Жива». Гостей ждет ярмарка, развлекательные и образовательные программы с элементами славянской культуры.
В рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы, а артисты будут следить за тем, чтобы никто не заскучал! Для детей и родителей предусмотрены совместные игры. Также будут работать тематические фотозоны.
Адрес: Курск, ул. Парк Солянка (Моква), остановка «Школа-интернат №2». Фестиваль проводится при поддержке «Мастерских проектов» и общественного движения пропаганды здорового образа жизни «Дружина».
ИСТОЧНИК KP.RU