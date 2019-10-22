Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золотую медаль на военных играх
В китайском городе Ухань проходят VII Всемирные военные игры. Принимает в них участие и курская рапиристка Инна Дериглазова. В финале турнира по женской рапире Инне противостояла француженка Паулин Ранвье. Поединок завершился победой нашей землячки со счетом 14:10.
Сегодня начинаются командные турниры. Первыми награды разыграют сборные в мужской рапире и женской шпаге.
Напомним, что в подмосковном Новогорске 8 октября Инна выиграла Всероссийские соревнования, собравшие 54 лучших рапиристок страны.
Инна Дериглазова – шестикратная чемпионка мира, гордость курского края и всей России. Недавно в Курске на улице Республиканской появилось масштабное граффити с портретом знаменитой спортсменки, российским флагом и медалью.
ИСТОЧНИК KP.RU