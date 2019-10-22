В курском парке Бородине установят новые светильники

СЕГОДНЯ 10:44 2019-10-22T10:44:25+03:00

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Роман Старовойт на своей страничке в соцсети сообщил, что ежедневно получает от курян массу обращений о том, что по областному центру в вечернее время страшно и опасно ходить. Глава региона заверил, что замена светильников продолжается, и ждать осталось недолго.

Всего рабочие должны заменить 25871 светильник, а также установить новые фонари. Энергетики в день меняют порядка 320 светильников. В настоящее время смонтировано более 10 тысяч новых светильников. Сейчас замена идет на улицах частного сектора со сложным рельефом и узкими проездами.

Светильники с функцией управления уже начали устанавливать на Красной Армии. К работе на улице Ленина приступят на этой неделе. С 21 по 27 октября фонари меняют на Фестивальной, Росинке, Гудкова, Чумаковской, Овечкина, Котовой Горе, Бочарова, Дзержинского, на Магистральном проезде и в Семеновском тупике.

«Часто получаю жалобы и на то, что новые светильники не работают. Это связано с линиями электропередач, которые энергетики также оперативно приводят в порядок по заявкам подрядчика. Город контролирует эту работу в «ручном режиме», - сообщил глава региона.

Новое освещение появится в парке Героев Гражданской войны. В перспективе и в парке возле ДК железнодорожников, сквере «Гулливер», парке Пионеров и вблизи мемориального комплекса в урочище Солянка.

ИСТОЧНИК KP.RU