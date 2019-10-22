Из Курской области вывезли 15 тонн опасных пестицидов

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-22T09:19:33+03:00

Утилизации агрохимикатов проводятся в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Они хранились в Тимском районе

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Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области продолжает вывозить бесхозные пестициды из Тимского района. Определена подрядная организация по утилизации непригодных к применению пестицидов и ядохимикатов - ООО «Национальная отходоперерабатывающая компания».

- В рамках контракта предусмотрено проведение работ по вывозу пестицидов и ядохимикатов в размере 15 тонн из Тимского района. Условия договора выполнены в полном объеме. Пестициды вывезены с территории области для обезвреживания, - прокомментировал председатель комитета Константин Поляков.

В Курской области процедуры по утилизации агрохимикатов проводятся в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов».

На сегодняшний день работы по вывозу и обезвреживанию бесхозяйных агрохимикатов полностью завершились в 27 районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU