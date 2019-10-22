Останки курянина, погибшего во время Великой Отечественной, перезахоронили на родине

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-22T09:14:09+03:00

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Останки курского солдата Федора Старкова перезахоронили в его родном селе, в Октябрьском районе. Наш земляк погиб в годы Великой Отечественной войны и долгое время считался без вести пропавшим. Останки Федора Старкова были найдены поисковыми отрядами в районе Уманского котла. Там в 1941 году в окружение попали войска 6-й и 12-й армий Юго-Западного фронта.

Капсула с личными данными Федора Старкова сохранилась практически идеально.

Благодаря поисковым экспедициям в Курской области с 1989 года были обнаружены останки порядка 13 тысяч советских воинов и мирных жителей, установлены места захоронений более 3,5 тысяч человек. Их имена внесены во Всероссийскую Книгу памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU