В Курске Олег Погудин представит концерт-спектакль

СЕГОДНЯ 21:51 2019-10-21T21:51:28+03:00

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В этом году поклонников романса ждет уникальный концерт-спектакль «Серебряный век», который увидит вся страна в рамках большого концертного тура Олега Погудина.

Эта программа впервые собрала зрителей в Кремлевском дворце в день 50-летия Олега Евгеньевича — 22 декабря 2018 года. Концерт-спектакль «Серебряный век» перелистывает страницы одной из самых прекрасных глав книги любви. На сцене оживут воспоминания о прекрасных стихах и песнях, салонах и кабаре, парках и дворцах, полях сражений, утончённой нежности и роковых грозах Серебряного века. На рубеже веков новая эпоха срывала занавес старого времени, а музыка, стихи и краски с избытком переливались из прошлого в будущее, чтобы и сегодня покорять нас своим совершенством.

Вас ждут пленительные слова и мелодии, вдохновенная эмоциональность театра, виртуозная игра музыкантов, исключительная красота «Серебряного голоса России», упоительный восторг встречи с подлинными чувствами.

Каждую песню, а в репертуаре Олега их семьсот, артист преподносит как отдельно взятую историю и способен силой своего дарования сделать зрителей соучастниками художественного повествования. Концерты Погудина так мало похожи друг на друга. Создавший за без малого четыре десятка лет успешной творческой деятельности свой неповторимый стиль, артист всегда чутко реагирует на события сегодняшнего дня, позволяя сценическому герою девятнадцатого века быть абсолютно современным, вовлекая в чарующий диалог эпох и жанров весь зрительский зал. Олег Евгеньевич тонко чувствует свою публику и всегда готов к отрытому искреннему диалогу с ней.

Почти 20 лет вместе с Олегом Погудиным работают музыканты камерного ансамбля. Артисты связаны друг с другом большим опытом работы в жанре романса, где важна не только точность и виртуозность, но и умение передать атмосферу и эмоциональность музыкальных произведений. Концерт-спектакль «Серебряный век» — это роскошный подарок для всех преданных поклонников жанра романса и для тех, кто только открывает для себя новый мир выразительных образов, волнующих мелодий и искренних чувств.

14 ноября 19:00, Филармония (ул. Сонина, 2)

ИСТОЧНИК KP.RU