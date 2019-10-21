В Курске выступит Стас Михайлов

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-21T16:55:53+03:00

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Неустрашимый романтик и покоритель миллионов сердец Стас Михайлов приглашает на День рождения. Ему 50. Но это не время подводить итоги, а лишь краткая остановка в пути, чтобы осмыслить пройденные этапы и перевести дух. Но не в одиночку, а с друзьями и всеми, с кем у него давняя взаимная любовь. Пусть их будет еще больше.

«Не люблю цифры, – говорит артист. – Но с возрастом стал больнее реагировать на фальшь, ложь, предательство. Сегодня я острее чувствую ответственность за близких, родных, друзей, которых так легко потерять, и ничего уже не вернешь, и никто никого никогда не заменит».

Юбилейная программа популярного мастера порадует как его верных почитателей, так и тех, кто придет на его концерт по случаю. И именно эти, «случайные» слушатели, откроют для себя творчество певца заново. Они увидят Михайлова как в привычном образе, так и в новом амплуа – философа, мечтателя, странника. В концерте прозвучат не только стопроцентные хиты, которым уже по десять и более лет, но и новые композиции, раскрывающие нынешнее душевное состояние артиста, его скрытый внутренний мир. «Все лучшее во мне – это то, что дал Господь. А все грехи и недостатки – только мои».

По форме это не шоу в привычном понимании слова, а современная высокотехнологичная постановка. Михайлов будет петь вживую, общаясь тет-а-тет со зрителем, без дополнительного антуража в виде кордебалета и приглашенных «звёзд».

«Мой юбилейный концерт – это не погружение в ностальгию. Ведь прошлое уже было, завтра еще только наступит, а вот сегодня – это здесь и сейчас. Так давайте же сегодня жить, петь, танцевать и любить! У меня в программе будет много моментов, когда люди смогут петь и двигаться вместе со мной. Слушатели должны получить максимум удовольствия от концерта. Буду петь так, чтобы заставить людей распахнуть душу и открыть потаенные уголки своих сердец. Вместе с тем, я хочу уйти от понятия «нафталин» в песне, на сцене – пусть про меня пишут и говорят все что угодно: пиджак не тот, прическа не та, веду себя не так, выгляжу не сяк… Главное, чтобы не пропадал интерес и не было бы равнодушия».

29 октября 19:00, МегаГринн

ИСТОЧНИК KP.RU