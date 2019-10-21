2019-10-21T16:37:00+03:00
Общество

В Курске приостановили ремонт здания, которое испортили строители

Объект культурного наследия теперь не узнать
Ольга ДАНИЛОВА
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Так теперь выглядит объект культурного наследияТак теперь выглядит объект культурного наследияФото: предоставлено пресс-службой
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Как уже писала КП, на минувшей неделе общественники подняли тревогу: капитальный ремонт жилого дома №16 по улице 2-я Кожевенная, признанного объектом культурного наследия (ОКН), нарушает вид здания: изменен цвет и геометрия окон. Здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков.

Управление администрации Курской области по охране объектов культурного наследия вынесло предписание о немедленной приостановке работ. Это необходимая мера для выяснения всех обстоятельств в рамках сложившейся ситуации.

В доме семь квартир, из них заселены шесть. Жильцы ждали ремонт здания: стены трескаются, пристройка разваливается, фасад выцвел. Ремонт необходим, но грамотный – чтобы не навредить историческому виду и вместе с тем создать комфортные условия для живущих в доме. В связи с этим к работе допущена организация, имеющая лицензию на проведение строительных работ на ОКН, сообщили в администрации региона.

«В настоящий момент работы выполнены в задней части дома, являющейся пристройкой к дому. Она является новоделом и не имела никаких арочных окон, а также декоративных элементов. Именно эту стену рабочие оштукатурили. Там были многочисленные трещины, пристройка промерзала», – рассказал Геннадий Баев.

Работы по лицевому фасаду, который относится к объекту культурного наследия, приостановлены до того момента, пока новый проект по ремонту не будет разработан и согласован с Управлением по охране объектов культурного наследия.

«Работы на этом многоквартирном доме будут возможны только в рамках соблюдения закона об охране ОКН», – подчеркнула начальник Управления администрации Курской области по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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