В Курской области в ДТП пострадали 176 детей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-21T16:33:42+03:00

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За девять месяцев 2019 года в Курской области произошло 164 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 176 несовершеннолетних участников дорожного движения получили ранения, трое несовершеннолетних погибли.

С 21 октября по 4 ноября в регионе пройдет профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции проведут работу, направленную на повышение культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах, примут участие в родительских собраниях.

Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей, проверят автобусы, перевозящие детей, в том числе школьные. В детских садах и школах пройдут тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения. С водителями проведут дополнительные инструктажи.

ИСТОЧНИК KP.RU