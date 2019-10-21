Курский ансамбль мельницы и крупорушки включили в реестр объектов культурного наследия
Ансамбль мельницы и крупорушки Г. Е. Дерюгина включили в реестр объектов культурного наследия. Приказ об этом 18 октября подписала начальник управления администрации Курской области по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.
«Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. Их снос запрещен. Теперь любые работы, связанные с ремонтом или ресторацией здания, необходимо согласовывать с управлением. Это позволит сохранить исторический облик объекта», – подчеркнула Ирина Мусьял.
Ансамбль мельницы и крупорушки Г.Е. Дерюгина расположен по адресу: ул. Александра Невского 6-8.
ИСТОЧНИК KP.RU