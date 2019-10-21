Курский ансамбль мельницы и крупорушки включили в реестр объектов культурного наследия

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-21T16:06:34+03:00

Теперь любые работы, связанные с ремонтом или ресторацией здания, необходимо согласовывать Фото: предоставлено пресс-службой

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Ансамбль мельницы и крупорушки Г. Е. Дерюгина включили в реестр объектов культурного наследия. Приказ об этом 18 октября подписала начальник управления администрации Курской области по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял.

«Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. Их снос запрещен. Теперь любые работы, связанные с ремонтом или ресторацией здания, необходимо согласовывать с управлением. Это позволит сохранить исторический облик объекта», – подчеркнула Ирина Мусьял.

Ансамбль мельницы и крупорушки Г.Е. Дерюгина расположен по адресу: ул. Александра Невского 6-8.

ИСТОЧНИК KP.RU