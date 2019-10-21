Курские спасатели предупреждают водителей о тумане

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-21T15:21:44+03:00

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Из архива "КП"

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В Курской области продолжается бабье лето. С вечера 21 сентября и в течение суток ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью западный 2-7, днем северный 4-9 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4…+ 9 ºС, днем +14…+19 ºС. Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 м, при тумане до 1000 м.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU