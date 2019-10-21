2019-10-21T14:40:56+03:00
Общество

Под Курском сотрудник МЧС спас пенсионерку на пожаре

Алексей Занин до приезда пожарных успел сбить пламя
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото: газета "Нива"Фото: газета "Нива"Фото: предоставлено пресс-службой
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Сотрудник МЧС Алексей Занин во время обхода в поселке Кшень Советского района заметил дым от двери от одного из сельских домов. Алексей открыл дверь, дом уже заволокло черной гарью. Хозяйка – Зинаида Степина безуспешно пыталась справиться с огнем на кухне. Спасатель вывел пенсионерку на свежий воздух, а сам принялся тушить.

Алексей до приезда пожарных успел сбить пламя. Огонь существенно повредил дом - выгорело помещение на площади четыре "квадрата". Но, безусловно, все могло окончиться гораздо печальнее.

Зинаида Петровна рассказала, что огонь вспыхнул от искры попавшей на бахрому ковра. Даже сейчас ей тяжело без слез вспоминать о тех событиях. «Алешенька, дай ему Бог здоровья, меня вытащил из беды, а то бы я от одного дыма угорела: он меня на улицу вывел чуть не волоком. Дом мой один тушил...».

Сам герой скромно относится к своему поступку. Видимо, Алексею не страшны ни огонь, ни вода, ни медные трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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