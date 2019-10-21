Курян приглашают на Географический диктант

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-21T14:13:50+03:00

Площадка открыта для всех желающих Фото: Из архива КП.

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27 октября в 12.00 по местному времени в России и за рубежом в пятый раз пройдет Географический диктант Русского географического общества. Масштабная международная просветительская акция давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий, людей, примером для которых служат героические личности первооткрывателей, чей неподдельный интерес вызывают удивительные закономерности и взаимосвязи в природе, кто серьезно задумывается над решением вызовов и задач, поставленных перед современным обществом.

Курский государственный университет в пятый раз будет принимать любителей географии и профессионалов в этой области знаний.

Площадка КГУ открытая – не требует предварительной регистрации – рассчитана на несколько сот участников.

Здесь будут рады видеть всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU