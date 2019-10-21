В Курске на улице 50 лет Октября отремонтируют часть дороги

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-21T13:35:17+03:00

Если погода позволит, то рабочие приступят в ремонту в ближайшие дни

Рабочие приступят к ремонту в ближайшее время

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске в этом году отремонтировали более 51 километра дорог.

За счет освободившегося финансирования до конца текущего года дополнительно планируется отремонтировать улицу 50 лет Октября на участке автомобильной дороги от Пучковки до Любажского проезда. Если погода позволит, то рабочие приступят в ремонту в ближайшие дни.

Работы в рамках нацроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут вестись до 2024 года. За шесть лет планируется отремонтировать проезжие части автомобильных дорог на 332 улицах протяженностью порядка 380 км.

ИСТОЧНИК KP.RU