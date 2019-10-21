2019-10-21T13:28:36+03:00
Политика

Курскую область посетила делегация из немецкого города Майнинген

Много лет немецкий город дружит с курским регионом
Ольга ДАНИЛОВА
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Опыт международного сотрудничества города Майнинген с Курской областью высоко оценило министерство образования ГерманииОпыт международного сотрудничества города Майнинген с Курской областью высоко оценило министерство образования ГерманииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Более 62 млн долларов составил в прошлом году внешнеторговый оборот Курской области с Германией. Об укреплении экономических и партнерских отношений говорили в Доме Советов заместитель губернатора Курской области Александр Чуркин и представители немецкой делегации во главе с бургомистром города Майнингена господином Фабианом Гисдером.

«Мы заинтересованы в привлечении немецких инвесторов для реализации проектов на нашей земле. Для нас также важно и межвузовское взаимодействие. Надеюсь, что встречи и переговоры с партнерами послужат дальнейшему расширению сотрудничества между Курской областью и Германией», - отметил заместитель губернатора.

Много лет немецкий город дружит с курским регионом, развивает межкультурное общение, в Майнингене обучают наших студентов и преподавателей, а немецкие коллеги, в свою очередь, заимствуют опыт и знания у курян.

«Для меня эти обмены очень важны, особенно в части сотрудничества молодёжи. Мы рассчитываем также на успешное продолжение сотрудничества, в том числе, и в сфере экономики», - отметил Фабиан Гисдер.

Опыт международного сотрудничества города Майнинген с Курской областью высоко оценило министерство образования Германии. 6 ноября директор образовательного учреждения Майнинген госпожа Сабине Гро выступит с докладом на «Берлинском диалоге по молодежным обменам». Партнерство с Курской областью ляжет в основу ее доклада, так как наш регион является примером международного сотрудничества для других регионов.

Участие в этом мероприятии примут посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, депутаты Государственной Думы РФ, депутаты Бундестага, члены федерального министерства по вопросам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ, участники международных молодежных обменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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