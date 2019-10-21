2019-10-21T12:04:03+03:00
Экономика

В Курске прошли очередные сельскохозяйственные ярмарки

Жители города запаслись необходимой продукцией
Яна ШЕЛЕСТ
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На всех площадках шла бойкая торговляНа всех площадках шла бойкая торговляФото: Яна ШЕЛЕСТ
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19 октября в Курске на шести площадках прошли сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию представили фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

Селяне привезли зерно, сахар, картофель, морковь, капусту, свеклу, лук, яблоки, свежую рыбу, мясо, хлебобулочные и колбасные изделия, молочные продукты и копчености. На всех площадках шла бойкая торговля.

Как отметил заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев, такие ярмарки позволяют нашим жителям напрямую без посредников по доступным ценам приобретать продукцию курских производителей.

19 октября на ярмарках продали свыше 70 тонн зерна, около 100 тонн сахара, более 100 тонн картофеля и 100 тонн другой овощной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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