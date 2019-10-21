2019-10-21T10:56:53+03:00
Общество

В Курске поменяли дизайн остановки «Красная площадь»

Скучный пластик заменили на панель с видом города
Яна ШЕЛЕСТ
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Пилотный проект появился на остановке «Красная площадь»Пилотный проект появился на остановке «Красная площадь»Фото: Соцсети
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Еще летом на мастерских проектов зародился проект заполнения Курска малыми архитектурными формами. У активистов возникла идея заменить скучный пластик на остановках общественного транспорта на рисунки с изображением достопримечательностей столицы соловьиного края.

Пилотный проект появился на остановке «Красная площадь». На следующий день на новенькой панели обнаружилась рекламная листовка. Неравнодушные куряне быстро убрали её, а участники мастерских проектов выразили надежду на то, что более подобные акты вандализма не повторятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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