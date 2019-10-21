Под Курском сгорел деревянный дом, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-21T09:33:58+03:00

В результате пожара есть пострадавший Фото: Из архива "КП"

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21 октября в 00:28 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в селе Плоское Солнцевского района. На место происшествия выехали пожарные 41 ПЧ Солнцевского района, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 00:38, ликвидировали в 00:40. В жилом деревянном доме размером 6х8 метров сгорела кровля и потолочное перекрытие. В результате пожара есть пострадавший.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU