Экстремальные гонки на квадрациклах по бездорожью прошли в Курске

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-20T18:17:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Трофи-кросс на квадроциклах прошел накануне в Курске, на территории учхоза КГСХА. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участие в экстремальных гонках приняли курские гонщики, а также спортсмены из Пензы, Москвы, Воронежа и т.д. Всего более сотни человек. Подобные соревнования проводятся в нашем городе уже в шестой раз. Организаторы отмечают, что главное в таких соревнованиях - иметь подготовленную машину и не бояться грязи.

- Мотор и музыка - зрелище, которое захватывает. У ребят есть возможность проявить себя. Очень приятно, что в наш города на эти соревнования съехались и спортсмены из других регионов. Традиции технических видов спорта у нас давние. Куряне с удовольствием занимаются картингом, автомобильным и мотоспортом, - поприветствовал участников глава города Виктор Карамышев.

Добавим, подобные гонки на квадроциклах - молодое и стремительно развивающееся направление в России. В нашей стране есть все необходимые условия для проведения подобных состязаний: свободная территория и специалисты, создающие интересные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU