Проект реновации центра Курска получил серебряный знак на архитектурном фестивале

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-20T17:53:53+03:00

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Проект реновации центра Курска получил серебряный знак на смотре-конкурсе «Регионы России». Он проходил в Москве в рамках международного архитектурного фестиваля «Зодчество’19». Жюри отметило курскую работу в разделе «Лучшие архитектурные практики. Регионы».

Защита проекта прошла в очной форме. Председатель областного комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор Курской области Сергей Чернов рассказал на форуме не о реновации, но и поделился опытом организации и проведения архитектурного конкурса «Курск 2032», кроме того, поделился планами по подготовке города к 1000-летию.

- Масштабные планы по историко-культурной реновации центра Курска поддержаны на самом высоком уровне. 10 октября издан Указ президента о праздновании юбилейной даты, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU