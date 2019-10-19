2019-10-19T12:51:14+03:00
Звезды

Фестиваль "Джазовая провинция" откроется 25 октября в Курске

На сцене выступят музыканты из разных стран мира
Ольга ДАНИЛОВА
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Фестивальные концерты пройдут в нескольких городах РоссииФестивальные концерты пройдут в нескольких городах РоссииФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 25 по 28 октября, а также 3 ноября в Курске пройдет XXIV международный фестиваль «Джазовая провинция».

25 октября в 19:00 в концертном зале «Свиридовский» состоится церемония открытия.

Публику порадует озорными, зажигательными мелодиями большой джазовый оркестр под управлением супертрубача Петра Востокова. Кроме того, любителей джаза обязательно удивит дуэт Кшиштофа Кобылинского (Польша) и Даниэле ди Бонавентуры (Италия) мелодиями, исполненными на рояле и бандонеоне – маленькой руной гармонике, а также группа новых звезд датского джаза Mads Mathias & Mads Kjolby combo!

Билеты можно приобрести в кассах филармонии (4712) 5881-14, (4712) 5881-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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