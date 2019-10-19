Под Курском горели времянка, хозпостройка и дом

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-19T12:47:11+03:00

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В 01:08 19 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки на улице Солотинка в селе Павловка Обоянского района.

По данным МЧС по прибытии в 01:28 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:31, ликвидировано в 01:34.

В результате пожара сгорели деревянная хозяйственная постройка на площади 18 квадратных метров, деревянная времянка на площади 15 квадратных метров, в жилом доме повреждена комната.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU