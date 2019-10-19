2019-10-19T12:47:11+03:00
Общество

Под Курском горели времянка, хозпостройка и дом

Пожар произошел в Обоянском районе
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожар произошел ночьюПожар произошел ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

В 01:08 19 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки на улице Солотинка в селе Павловка Обоянского района.

По данным МЧС по прибытии в 01:28 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:31, ликвидировано в 01:34.

В результате пожара сгорели деревянная хозяйственная постройка на площади 18 квадратных метров, деревянная времянка на площади 15 квадратных метров, в жилом доме повреждена комната.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль "Джазовая провинция" откроется 25 октября в Курске
Курянина осудили за гибель двух человек в ДТП
Курские аграрии собрали более 4,6 млн тонн зерна
В Курской области незаконно добывали песок
В Курске строители изуродовали старинное здание
В курском драмтеатре открылась выставка для нумизматов
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Под Курском перезахоронят останки советского воина
До конца года в Курской области заменят 128 лифтов
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Курянина признали виновным присвоении трех миллионов рублей
В Курске судят водителя маршрутки, который насмерть сбил женщину
«Джазовая провинция» пройдет в Курске с 25 октября по 3 ноября
В Курске пациента "скорой" усмиряли с помощью полиции
Курянки смогут бесплатно сделать маммографию
Под Курском обнаружили гранату и 14 артснарядов
В центре Курска отключат отопление
Курские гвардейцы задержали грабителя
В Курск приезжал Гоша Куценко
Курский параатлет принял участие в соревнованиях по триатлону
В Курске развивается детский инклюзивный туризм
Под Курском сотрудники ДПС отказались от взятки в 40 тысяч рублей
Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки
Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»
В курском детсаду мерзли дети
Под Курском высадили более четырех тысяч саженцев
Под Курском обнаружили арсенал