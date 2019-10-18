Курянина осудили за гибель двух человек в ДТП

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-18T17:29:29+03:00

По его вине машина упала с обрыва в реку

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Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 23-летнего жителя Железногорска, который признан виновным по п. а ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц).

Как установлено в суде, ночью 7 июля курянин отдыхал с друзьями на берегу реки Сейм, где компания выпивала. Решив ехать домой, пьяный 24-летний водитель сел за руль автомобиля и начал сдавать назад, в результате чего машина упала с обрыва в реку. Водитель смог выбраться из салона, а пассажирам 19-ти лет и 21 года выбраться из автомобиля не удалось, молодые люди погибли.

По приговору суда житель Железногорска получил четыре года колонии-поселения. Кроме того он лишен права в течение трех лет управлять транспортными средствами, сказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU