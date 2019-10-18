2019-10-18T16:42:44+03:00
Экономика

Курские аграрии собрали более 4,6 млн тонн зерна

Куряне планируют занять первое место в ЦФО
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Регион идет на рекордРегион идет на рекордФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В регионе близится к завершению уборка сельскохозяйственных культур и уже можно подвести предварительные итоги 2019 года.

Курские аграрии собрали более 4,6 млн тонн зерна, из них кукурузы – более 750 тыс. тонн. В настоящее время продолжается уборка кукурузы на зерно. Сельхозтоваропроизводители планируют собрать 1,2 млн тонн кукурузы. Ожидается, что общий урожай зерна по итогам года составит 5,1 млн тонн, это позволит занять первое место в ЦФО.

Также продолжается уборка сахарной свеклы. Уже собрано около 3,5 млн тонн. В настоящий момент Курская область занимает второе место в ЦФО по валовому сбору сахарной свеклы и второе место в России по урожайности – 488 ц/га. В этом году планируем собрать не менее 4,7 млн тонн свеклокорней.

Сахарными заводами переработано более 1,6 млн тонн свекловичного сырья и выработано свыше 250 тыс. тонн сахара. В планах в регионе произвести более 600 тыс. тонн сахара.

Близится к завершению уборка масличных культур: озимого рапса, сои и подсолнечника. Предполагается, что в этом году общий урожай масличных культур составит 1,14 млн тонн. В 2019 году аграрии собрали рекордный урожай сои – более 600 тыс. тонн. Ожидается, что урожай подсолнечника превысит 430 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянина осудили за гибель двух человек в ДТП
В Курской области незаконно добывали песок
В Курске строители изуродовали старинное здание
В курском драмтеатре открылась выставка для нумизматов
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Под Курском перезахоронят останки советского воина
До конца года в Курской области заменят 128 лифтов
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Курянина признали виновным присвоении трех миллионов рублей
В Курске судят водителя маршрутки, который насмерть сбил женщину
«Джазовая провинция» пройдет в Курске с 25 октября по 3 ноября
В Курске пациента "скорой" усмиряли с помощью полиции
Курянки смогут бесплатно сделать маммографию
Под Курском обнаружили гранату и 14 артснарядов
В центре Курска отключат отопление
Курские гвардейцы задержали грабителя
В Курск приезжал Гоша Куценко
Курский параатлет принял участие в соревнованиях по триатлону
В Курске развивается детский инклюзивный туризм
Под Курском сотрудники ДПС отказались от взятки в 40 тысяч рублей
Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки
Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»
В курском детсаду мерзли дети
Под Курском высадили более четырех тысяч саженцев
Под Курском обнаружили арсенал