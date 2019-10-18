СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-18T16:42:44+03:00

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В регионе близится к завершению уборка сельскохозяйственных культур и уже можно подвести предварительные итоги 2019 года.

Курские аграрии собрали более 4,6 млн тонн зерна, из них кукурузы – более 750 тыс. тонн. В настоящее время продолжается уборка кукурузы на зерно. Сельхозтоваропроизводители планируют собрать 1,2 млн тонн кукурузы. Ожидается, что общий урожай зерна по итогам года составит 5,1 млн тонн, это позволит занять первое место в ЦФО.

Также продолжается уборка сахарной свеклы. Уже собрано около 3,5 млн тонн. В настоящий момент Курская область занимает второе место в ЦФО по валовому сбору сахарной свеклы и второе место в России по урожайности – 488 ц/га. В этом году планируем собрать не менее 4,7 млн тонн свеклокорней.

Сахарными заводами переработано более 1,6 млн тонн свекловичного сырья и выработано свыше 250 тыс. тонн сахара. В планах в регионе произвести более 600 тыс. тонн сахара.

Близится к завершению уборка масличных культур: озимого рапса, сои и подсолнечника. Предполагается, что в этом году общий урожай масличных культур составит 1,14 млн тонн. В 2019 году аграрии собрали рекордный урожай сои – более 600 тыс. тонн. Ожидается, что урожай подсолнечника превысит 430 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU