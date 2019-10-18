2019-10-18T15:55:13+03:00
Происшествия

В Курской области незаконно добывали песок

Возбуждено дело
Ольга ДАНИЛОВА
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На месте вывоза песка образовался огромный карьерНа месте вывоза песка образовался огромный карьерФото: предоставлено пресс-службой
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Инспекторами комитета экологической безопасности и природопользования Курской области и сотрудниками правоохранительных органов в ходе рейда вблизи села Будановка Золотухинского района установлен факт незаконной добычи песка.

Размеры карьера свидетельствуют о том, что песок с местности вывозился регулярно с помощью грузовой автотехники. Во время выезда на месте обнаружены два самосвала, с помощью которых вывозился песок, а также экскаватор, осуществлявший погрузочные работы.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится определения объема добытого песка. Нарушителям предстоит заплатить крупный штраф и компенсировать нанесенный ущерб

ИСТОЧНИК KP.RU

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