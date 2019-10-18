В Курской области незаконно добывали песок
Инспекторами комитета экологической безопасности и природопользования Курской области и сотрудниками правоохранительных органов в ходе рейда вблизи села Будановка Золотухинского района установлен факт незаконной добычи песка.
Размеры карьера свидетельствуют о том, что песок с местности вывозился регулярно с помощью грузовой автотехники. Во время выезда на месте обнаружены два самосвала, с помощью которых вывозился песок, а также экскаватор, осуществлявший погрузочные работы.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится определения объема добытого песка. Нарушителям предстоит заплатить крупный штраф и компенсировать нанесенный ущерб
ИСТОЧНИК KP.RU