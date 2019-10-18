В Курске строители изуродовали старинное здание

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-18T13:22:08+03:00

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Управление по охране объектов культурного наследия администрации Курской области вынесло предписание о немедленной приостановке работ по ремонту дома по улице 2-я Кожевенная, 16.

Здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков. Подрядчик начал штукатурить фасад и изменил геометрию окон, сделав их прямоугольными и, таким образом, нанес ущерб историческому наследию, сообщили в администрации региона. Здание и в самом деле теперь не узнать - из старинного дома красного кирпича оно превратилось в убогий серый монолит с пластиковыми окнами.

В Управлении также отметили, что за разрешением на проведение работ – как это положено по закону – подрядчик к ним предварительно не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU