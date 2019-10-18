В Курске строители изуродовали старинное здание
Управление по охране объектов культурного наследия администрации Курской области вынесло предписание о немедленной приостановке работ по ремонту дома по улице 2-я Кожевенная, 16.
Здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков. Подрядчик начал штукатурить фасад и изменил геометрию окон, сделав их прямоугольными и, таким образом, нанес ущерб историческому наследию, сообщили в администрации региона. Здание и в самом деле теперь не узнать - из старинного дома красного кирпича оно превратилось в убогий серый монолит с пластиковыми окнами.
В Управлении также отметили, что за разрешением на проведение работ – как это положено по закону – подрядчик к ним предварительно не обращался.
ИСТОЧНИК KP.RU