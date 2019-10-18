2019-10-18T13:22:08+03:00
Происшествия

В Курске строители изуродовали старинное здание

Теперь его не узнать
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Фото здания: Данил ВасильевФото здания: Данил ВасильевФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Управление по охране объектов культурного наследия администрации Курской области вынесло предписание о немедленной приостановке работ по ремонту дома по улице 2-я Кожевенная, 16.

Здание из красного кирпича с арочными окнами было построено на рубеже ХIХ и ХХ веков. Подрядчик начал штукатурить фасад и изменил геометрию окон, сделав их прямоугольными и, таким образом, нанес ущерб историческому наследию, сообщили в администрации региона. Здание и в самом деле теперь не узнать - из старинного дома красного кирпича оно превратилось в убогий серый монолит с пластиковыми окнами.

В Управлении также отметили, что за разрешением на проведение работ – как это положено по закону – подрядчик к ним предварительно не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В курском драмтеатре открылась выставка для нумизматов
«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года
Под Курском перезахоронят останки советского воина
До конца года в Курской области заменят 128 лифтов
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
Курянина признали виновным присвоении трех миллионов рублей
В Курске судят водителя маршрутки, который насмерть сбил женщину
«Джазовая провинция» пройдет в Курске с 25 октября по 3 ноября
В Курске пациента "скорой" усмиряли с помощью полиции
Курянки смогут бесплатно сделать маммографию
Под Курском обнаружили гранату и 14 артснарядов
В центре Курска отключат отопление
Курские гвардейцы задержали грабителя
В Курск приезжал Гоша Куценко
Курский параатлет принял участие в соревнованиях по триатлону
В Курске развивается детский инклюзивный туризм
Под Курском сотрудники ДПС отказались от взятки в 40 тысяч рублей
Курянина обвиняют в изнасиловании пенсионерки
Пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Курска»
В курском детсаду мерзли дети
Под Курском высадили более четырех тысяч саженцев
Под Курском обнаружили арсенал