В курском драмтеатре открылась выставка для нумизматов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-18T13:15:33+03:00

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В Курском областном драматическом театре им. А.С. Пушкина работает мобильная фотовыставка «Магия театра», на которой представлены изображения 19 лучших образцов монетного искусства. До конца октября посетители смогут рассмотреть изображения монет, познакомиться с историей их создания.

Центральной темой «Магии театра» стали знаменитые балетные постановки, вошедшие в сокровищницу мировой культуры: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Спартак», «Раймонда», а также выдающиеся театральные деятели, режиссеры и артисты. Их изображения размещены на редких монетах из драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия разного достоинства.

«Экспонаты, представленные в экспозиции, отчеканены небольшим тиражом: от 500 до 15 тысяч экземпляров. Это уникальная возможность познакомиться с интересными образцами, которые привлекают большое внимание нумизматов», – отметил управляющий Курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU