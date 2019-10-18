2019-10-18T13:15:33+03:00
Общество

В курском драмтеатре открылась выставка для нумизматов

Монеты, фото которых представлены в экспозиции, отчеканены небольшим тиражом
Ольга ДАНИЛОВА
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выставка будет работать до конца октябрявыставка будет работать до конца октябряФото: предоставлено пресс-службой
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В Курском областном драматическом театре им. А.С. Пушкина работает мобильная фотовыставка «Магия театра», на которой представлены изображения 19 лучших образцов монетного искусства. До конца октября посетители смогут рассмотреть изображения монет, познакомиться с историей их создания.

Центральной темой «Магии театра» стали знаменитые балетные постановки, вошедшие в сокровищницу мировой культуры: «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Спартак», «Раймонда», а также выдающиеся театральные деятели, режиссеры и артисты. Их изображения размещены на редких монетах из драгоценных металлов – золота, серебра, платины и палладия разного достоинства.

«Экспонаты, представленные в экспозиции, отчеканены небольшим тиражом: от 500 до 15 тысяч экземпляров. Это уникальная возможность познакомиться с интересными образцами, которые привлекают большое внимание нумизматов», – отметил управляющий Курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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