2019-10-18T11:16:14+03:00
Происшествия

В Курске судят водителя маршрутки, который насмерть сбил женщину

Трагедия произошла на улице Союзной
Ольга ДАНИЛОВА
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Водителю грозит срок в колонииВодителю грозит срок в колонииФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Курска направила в суд уголовное дело против водителя маршрутного автобуса. Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Как установило следствие, вечером 8 июня на проезжей части улицы Союзная Курска водитель маршрутного автобуса сбил пешехода вблизи остановки общественного транспорта и скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Водителю маршрутки грозит от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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