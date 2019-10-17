Курские гвардейцы задержали грабителя

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-17T15:54:27+03:00

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61-летняя женщина шла вечером по улице Цурюпы в Железнодорожном округе Курска. К ней подбежал молодой человек и выхватил сумку с деньгами и банковской картой. Женщина тут же сообщила о случившемся в полицию, подробно описав приметы злоумышленника.

Получив ориентировку, ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержал подозреваемого в грабеже. Парень уже выбросил сумку, вытащив из нее ценное содержимое. При отработке территории сумку женщины также нашли.

31-летнего подозреваемого передали сотрудникам полиции. Оказалось, что мужчина проживает в Рыльском районе и ранее был уже судим за подобные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU