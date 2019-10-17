В Курске развивается детский инклюзивный туризм

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-17T14:42:51+03:00

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Центр развития молодежного туризма и предпринимательства «Содействие» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, управления по делам молодежи и туризму области, Курского областного центра туризма и КГУ занимается развитием детского инклюзивного туризма.

На экскурсиях в рамках проекта «Прогулки с Крошечкой-Хаврошечкой» побывало 200 детей с особенностями развития. Для них подготовили четыре пешеходных маршрута: «Военный Курск», «Скульптурный Курск», «Вкусный Курск» и «Театральный Курск».

Экскурсанты посетили мемориальный комплек «Курская дуга», пробовали себя в роли кукловодов в театре кукол, приняли участие в мастер-классе по росписи пряничного человечка. Каждый ребенок получил рюкзак путешественника с раскрасками, карандашами, значком и объемной наклейкой.

ИСТОЧНИК KP.RU